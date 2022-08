Dl aiuti bis:Bonetti,norme su welfare aziende aiutano lavoratori

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - "Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra le azioni di welfare che le imprese potranno mettere in campo per i dipendenti il contributo al pagamento delle bollette di acqua, luce e gas. Una misura importante, che ci aiuta a rafforzare concretamente il potere di acquisto dei lavoratori, che amplia gli strumenti di welfare esentasse a disposizione delle aziende e ci fa investire tutti sul futuro del Paese". Lo scrive su Fb il ministro della Famiglia di Iv (ANSA).