Confcommercio, risorse anche per l'aeroporto di Forlì

(ANSA) - CESENA, 03 AGO - Bene i finanziamenti per l'aeroporto di Rimini, ma anche quello di Forlì deve poter contare su investimenti pubblici. E' il succo dell'intervento della Confcommercio cesenate, per mano del presidente Augusto Patrignani, dopo la notizia, data dal presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dell'arrivo di corposi contributi per il potenziamento dello scalo riminese.

"Tutto il danaro pubblico messo a disposizione per l'infrastrutturazione della Romagna trova la nostra organizzazione favorevole, soprattutto per gli interventi orientati a rendere il nostro territorio più fruibile e raggiungibile in modo da incrementare l'appetibilità turistica.

"Detto questo - scrive Patrignani, chiediamo pari attenzione e sensibilità per l'altro aeroporto di Romagna, il Ridolfi di Forlì, fondamentale per il territorio romagnolo, provinciale e anche cesenate che è ripartito con un grande sforzo imprenditoriale e merita di essere sostenuto al pari delle altre infrastrutture aeroportuali. Il Ridolfi è ripartito alla grande e con un progetto imprenditoriale di grande valenza - conclude Patrignani - e pertanto va sostenuto anche con i fondi pubblici da parte della Regione, al pari dello scalo riminese, e ciò consentirà di valorizzare i turismi integrati del territorio provinciale, romagnolo e dell'area cesenate così ricchi di composite attrattive". (ANSA).