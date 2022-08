Commercio: Confcommercio, si addensano nubi su economia

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - "Si addensano le nubi sull'economia italiana. Dopo gli ottimi risultati conseguiti dall'inizio del 2021 fino ai primi mesi dell'anno in corso, si moltiplicano i segni negativi nei principali indicatori congiunturali. La stessa crescita del secondo trimestre del PIL è verosimilmente dovuta a un effetto trascinamento che sta scomparendo con l'inizio dell'estate. Il dato di oggi conferma che i consumi, nonostante la forte crescita dei servizi legati al turismo e alla socialità, sono in fase di rallentamento". Lo afferma Confcommercio commentando in una nota i dati Istat diffusi questa mattina.

"La fiducia delle imprese è stata in calo a luglio, quella delle famiglie flette già da giugno. L'inflazione non dà tregua.

Malgrado sostegni e aiuti stiano risultando molto efficaci, le probabilità di una brusca frenata dell'attività nei mesi finali dell'anno sono in decisa crescita", prosegue l'associazione.

(ANSA).