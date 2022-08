Cina, stop all'import di agrumi e pesce da Taiwan

(ANSA) - PECHINO, 03 AGO - La Cina ha introdotto oggi un nuovo stop all'import da Taiwan in risposta alla visita nell'isola della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi, prendendo di mira altri tipi di agrumi e pesce per il presunto rilevamento "ripetuto" di residui di pesticidi eccessivi e di test positivi al Covid-19 sulle confezioni.

Da lunedì sera, quando i funzionari statunitensi e taiwanesi hanno confermato che Pelosi si sarebbe recata a Taiwan per incontrare la presidente Tsai Ing-wen, le Dogane cinesi hanno sospeso le importazioni di oltre 2.000 dei circa 3.200 prodotti alimentari in arrivo da Taiwan.

All'inizio del 2021 la Cina aveva bandito l'ananas taiwanese: la mossa, usata come mezzo di pressione di Taipei, è stata affrontata dal governo locale con la una campagna virale commercializzando il frutto come "ananas della libertà" e "ananas della democrazia", ;;contribuendo ad aprire mercati d'export alternativi.

I funzionari taiwanesi, secondo i media locali, stanno ancora valutando il potenziale danno della stretta cinese, convenendo tuttavia che di ritenerlo considerevole. (ANSA).