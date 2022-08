++ Dl aiuti bis:bozza,in welfare aziendale contributi bollette +

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Anche eventuali contributi da parte delle aziende per "il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale" rientreranno nelle regole del welfare aziendale. E' quanto si legge nella bozza del decreto aiuti bis ancora in fase di limatura e che dovrebbe arrivare domani sul tavolo del Consiglio dei ministri. Anche queste voci saranno quindi tra quelle che non concorrono alla formazione del reddito, fino al limite innalzato di nuovo a 516 euro anche per il 2022. (ANSA).