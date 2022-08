Unioncamere, aziende faticano a trovare profili qualificati

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - "La difficoltà di reperimento di profili qualificati, indispensabili in una fase di grandi trasformazioni come quella attuale, è un serio problema per le aziende che vogliono assumere e temo continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni". Il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, conferma gli ostacoli nel trovare personale dell'imprenditore Sandro Bottega, patron dell'omonima azienda vinicola di Bibano di Godega di Sant'Urbano, alle porte di Treviso, che da mesi cerca 20 persone senza risultati.

Secondo Prete per superare il problema occorre "programmare l'offerta formativa, utilizzando tutti gli strumenti informativi disponibili. Inoltre bisogna intervenire sull'orientamento dei giovani che devono sapere dove sarà più facile trovare un lavoro".

Lo scorso anno, ad esempio, ricorda Prete, "il 42% dei tecnici della salute, soprattutto infermieri e fisioterapisti, risultava per le strutture private di difficile reperimento. E mancano anche medici. Sono solo esempi ma pensiamo anche a questo quando scegliamo una strada per il futuro". Secondo le ultime stime di Unioncamere nei prossimi 5 anni, considerando uno scenario economico intermedio, i datori di lavoro avranno difficoltà a trovare oltre 50mila laureati e quasi 40mila qualificati professionali. (ANSA).