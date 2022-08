Supermonte: Fiom, richiamati da cig ma senza essere pagati

(ANSA) - BARI, 02 AGO - Arriva la commessa e l'azienda richiama al lavoro i dipendenti in cassa integrazione. Ma senza pagarli. Accade in provincia di Lecce, a Leverano, nello stabilimento della Supermonte, azienda specializzata nella produzione di contenitori in acciaio inossidabile per lo stoccaggio e il trasporto di birra, olio e vino. La denuncia arriva dalla Fiom Cgil che per domani, 3 agosto, ha proclamato otto ore di sciopero.

"La situazione è ormai insostenibile", spiega il segretario generale della Fiom Cgil Lecce, Ciro Di Gioia. "Alla totale incertezza sulle prospettive aziendali e alle tribolazioni che i lavoratori stanno affrontando ormai da anni, si aggiunge di fatto il lavoro a chiamata non retribuito o pagato con notevole ritardo". Da tempo i 48 operai della Supermonte sono in cassa integrazione ordinaria e lavorano con un orario ridotto. (ANSA).