Professioni: consulenti, Decreto trasparenza aggrava oneri

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva Ue pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio scorso, a giudizio del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro "crea le condizioni per un enorme aggravio di oneri burocratici nella gestione dei rapporti di lavoro". E viene ampliata "a dismisura la portata dei contenuti della Direttiva", si legge nella lettera a firma della presidente Marina Calderone, inviata al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nella quale si chiede la revisione immediata del decreto Trasparenza, a partire, si spiega, dalla data di entrata in vigore del provvedimento (13 agosto) fino all'assenza di rinvio ai contenuti dei Ccnl nei contratti di assunzione. "È ragionevole ritenere - dice Calderone - che si realizzi un concreto rischio, da una parte di introdurre ulteriori oneri organizzativi e burocratici a carico dei datori di lavoro e dall'altra di vanificare la finalità sostanziale del diritto all'informazione". Medesimo allarme lanciato dal presidente dell'Ancl, Associazione nazionale consulenti del lavoro, secondo cui "mortificando il diritto alle vacanze di datori di lavoro e professionisti, il governo ha emanato il decreto trasparenza il 27 e ha previsto l'entrata in vigore delle nuove disposizioni il 13 agosto". (ANSA).