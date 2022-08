Orlando: dati Istat confermano bontà politiche espansive

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - "Un dato molto positivo" che "conferma il fatto che aver scelto la strada, in questi anni, di politiche espansive, e non aver ripercorso le strade del rigore e dell'austerità che hanno caratterizzato la crisi di 10 anni fa, ha consentito di difendere capacità produttiva e livelli occupazionali". Con queste parole il ministro del Lavoro Andrea Orlando commenta i dati Istat di ieri sull'occupazione, aggiungendo di ritenere che "le strategie che sono state messe in campo per declinare questa politica siano state efficaci.

Abbiamo lavorato sul fronte delle decontribuzioni, abbiamo lavorato per mantenere in costanza i rapporti di lavoro con le imprese attraverso gli ammortizzatori sociali. Insomma - incalza il ministro - tutte scelte che ci dicono che abbiamo difeso i livelli occupazionali e che abbiamo consentito che la ripresa portasse degli elementi e dei dati aggiuntivi e non sostitutivi". Ma per il ministro "questo quadro è ancora segnato da un elemento di forte precarietà di una parte della nuova occupazione e questo ci spinge a fare dei passi in questa direzione. Non posso che esprimere una forte rammarico per la ha caduta del governo, perché è al tavolo con le parti sociali c'era l'avvio di un confronto su come ridurre il grado di precarietà e che, purtroppo, temo non avrà nell'immediato sviluppo". Il ministro si augura l'argomento "sia al centro della campagna elettorale", chiosa. (ANSA).