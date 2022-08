Istat-Ice, 12 miliardi investimenti diretti esteri in Italia

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - "Dopo la fase di stallo globale causata dalla pandemia, gli investimenti diretti segnano una netta ripresa. Nel 2021, gli investimenti italiani all'estero sono pari a 14,7 miliardi. Quelli esteri in Italia ammontano a 12 miliardi ma restano inferiori a quelli rilevati nei due anni precedenti al 2020". Lo comunicano Istat e Ice nell'Annuario statistico "Commercio estero e attività internazionali delle imprese". In generale i flussi con l'estero di servizi registrano aumenti del 15,7% per le esportazioni e del 19,1% per le importazioni.

A livello globale il valore nominale dell'interscambio mondiale di servizi registra un incremento del 16,8% e ad aumentare di più sono gli investimenti diretti esteri (+64,3%).

