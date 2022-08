Infrastrutture: Unioncamere E-R, 'Libro Bianco' con 48 opere

(ANSA) - BOLOGNA, 02 AGO - Un elenco di 48 opere "indispensabili e necessarie per ridare slancio all'economia" regionale. E' quanto contiene il 'Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali dell'Emilia-Romagna', promosso da Unioncamere Emilia-Romagna e redatto da Uniontrasporti, e secondo cui la competitività passa da infrastrutture come strade, ferrovie, porti, aeroporti, strutture logistiche efficienti, banda ultra-larga, rete 5G.

Nel dettaglio il 'Libro Bianco' mette in evidenza le opere infrastrutturali necessarie che il mondo associativo e imprenditoriale ha indicato nel corso di un ciclo di 12 incontri realizzati dal sistema camerale regionale.

"Il punto di partenza - osserva il presidente della stessa Unioncamere regionale, Alberto Zambianchi intervenuto alla presentazione del documento in un Webinar - è la consapevolezza che un sistema infrastrutturale competitivo e sicuro, assieme a una mobilità dei passeggeri e delle merci efficiente e fluida, costituisce un elemento prioritario per lo sviluppo economico dei territori e per la competitività delle imprese".

In particolare le opere individuate, in totale 48, sono state organizzate su tre livelli di priorità secondo una rilevanza regionale, provinciale, locale, oltre che un criterio temporale sulle tempistiche di realizzazione: breve, medio e lungo periodo. Sono stati indicati 5 macro obiettivi che riguardano l'adeguamento e potenziamento dei collegamenti al porto di Ravenna, lo sviluppo dei collegamenti ferroviari con i porti liguri; l'accessibilità e mobilità sostenibile delle località costiere; la fluidificazione del traffico stradale in direzione Nord-Sud e Est-Ovest e le modalità di trasporto più eco-sostenibili alternative alla gomma.

Al livello 1 di priorità, ossia di maggiore rilevanza a livello regionale appartengono: la realizzazione e completamento di opere stradali e ferroviarie del porto di Ravenna; l'adeguamento della Statale 67 Tosco-Romagnola e della Ferrara-Mare; la messa in sicurezza della E45 e della Statale 16 Ferrara-Ravenna; alla Nuova Romea (mini E55), il potenziamento del nodo di Bologna; la quarta corsia della A14 (Bologna-diramazione per Ravenna); l'autostrada regionale Cispadana; le bretelle autostradali Campogalliano-Sassuolo e Ti-Bre; l'estensione del MetroMare di Rimini, i collegamenti ferroviari dell'area logistica di Piacenza con i porti liguri e di Ravenna e la linea ferroviaria Pontremolese; il raddoppio della linea ferroviaria Castel Bolognese-Ravenna; l'Alta Velocità asse Adriatico e la riqualificazione dell'idrovia Ferrarese.

Un approfondimento di rilievo è stato dedicato, nel Libro Bianco, ai temi legati all'infrastrutturazione della banda Ultra-larga e della rete 5G, considerati elementi imprescindibili per lo sviluppo delle economie moderne. (ANSA).