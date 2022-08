Digitale: Unioncamere, 43mila lavoratori formati in due anni

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Oltre 43mila tra imprenditori e loro collaboratori formati gratuitamente e mille seminari su tutto il territorio nazionale. Sono i numeri dell'edizione 2020-2022 di "Eccellenze in digitale", il progetto di Unioncamere finanziato da Google.org per aiutare le imprese italiane a far crescere le competenze digitali dei propri lavoratori. "L'iniziativa, avviata già nel 2014, è parte integrante dell'attività che Unioncamere e le Camere di commercio stanno conducendo per la formazione digitale delle imprese e dei lavoratori - si legge in un comunicato di Unioncamere - insieme e in coordinamento con le attività dei Punti impresa digitale (Pid), diffusi in tutte le Camere di commercio e parte del network istituzionale di Industria 4.0, e, per quanto attiene ai giovani, al progetto Crescere in digitale, finanziato con le risorse gestite da Anpal e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'interno del PON IOG - Garanzia Giovani". Unioncamere spiega che "l'ultima edizione di Eccellenze in digitale ha beneficiato di un finanziamento di 1 milione di euro da Google.org ed è stata curata dai Punti impresa digitale delle Camere di commercio".

