Confcommercio: primo contratto per settore socio sanitario

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Confcommercio Salute Sanità e Cura sigla con Terzo Settore, Fisascat Cisl e Uiltucs il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato agli oltre 40mila addetti del settore socio sanitario assistenziale e delle cure post intensive. Lo si legge in una nota dell'Associazione.

Il contratto interessa le imprese socio sanitarie che svolgono servizi di assistenza e cura domiciliare, semiresidenziale e residenziale verso le persone anziane, le persone affette da patologie psichiatriche, le persone disabili e verso coloro che soffrono di dipendenza patologica, le aziende sanitarie, quali Case di Cura, strutture ambulatoriali di diagnostica di immagini, di laboratori analisi, di centri ed istituti fisioterapici.

La finalità del contratto è uniformare i trattamenti economici e normativi per gli addetti del settore socio-sanitario-assistenziale e delle cure post intensive, ricondurre in un unico alveo contrattuale applicativo le forme spurie di contrattazione e contrastare forme emergenti di dumping contrattuale pre-senti nel terzo settore di natura privatistica. Sono circa 3mila le imprese del terzo settore associate a Confcommercio imprese per l'Italia interessate.

