Commercio estero: quota di export Italia cala a 2,7% in 2021 (2)

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - La quota dell'Italia sulle esportazioni mondiali diminuisce in misura più accentuata in particolare in Africa Settentrionale (da 6,41% a 6,16%) e Unione Europea (da 5% a 4,88%). Al contrario, Istat e Ice rilevano incrementi della quota per Medio Oriente (da 2,89% a 2,95%) e Oceania e altri territori (da 1,97% a 2%).

Sui 136.025 operatori economici che hanno venduto beni all'estero (in crescita dai 127.265 del 2020) oltre metà sono "micro esportatori". Sono 77.885 gli operatori che presentano un ammontare di fatturato all'esportazione molto limitato fino a 75 mila euro e contribuiscono allo 0,3% del valore complessivo delle esportazioni. Le loro vendite estere sono in crescita del 10,3%.

Gli operatori della classe di fatturato all'export più ampia (oltre 50 milioni di euro) sono quelli che registrano la maggiore crescita delle vendite all'estero, che raggiunge il 23,7%. (ANSA).