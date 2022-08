Camere commercio: Catanzaro, installazione artista Sirelli

(ANSA) - CATANZARO, 02 AGO - Fino al 30 settembre le "Bandiere sbagliate" di Massimo Sirelli campeggeranno sul palazzo della Camera di Commercio di Catanzaro. L'installazione dell'artista è composta da 27 bandiere che si richiamano, nei colori, a quelle dei Paesi europei, più quelle dell'Unione europea e dell'Ucraina, ma se ne differenziano per "layout" e forme rappresentate.

L'installazione "site specific", che approda a Catanzaro dopo le settimane di esposizione alla Grangia di Sant'Anna a Montauro (Catanzaro), è stata presentata e inaugurata nel corso di una conferenza stampa del commissario straordinario della Camera di commercio, Daniele Rossi; del segretario generale dell'ente camerale, Bruno Calvetta; dello stesso Massimo Sirelli; di Rocco Guglielmo, presidente dell'omonima fondazione, partner dell'iniziativa, e dell'assessore comunale di Catanzaro al Turismo e Marketing territoriale, Antonio Borelli.

"Il progetto - ha detto Sirelli nel corso dell'incontro con i giornalisti - nasce da una riflessione di stretta attualità: stiamo vivendo una guerra atroce nel cuore dell'Europa ed è proprio in questo periodo che è maturata l'idea di aprire, attraverso qualcosa di colorato e leggero come possono essere le 'bandiere sbagliate', la discussione su un tema delicato e importante com'è la divisione delle appartenenze e sui contrasti. Ho quindi voluto mantenere i colori originali delle bandiere reali, ma al contempo far riflettere su cosa è giusto e cosa è sbagliato: non è detto che ci si senta per forza rappresentati da una bandiera così com'è stata concepita. Spesso siamo fermi su alcune convinzioni che sono basate sulla scelta arbitraria di qualcun altro".

"Dopo le iniziative degli anni passati, che hanno visto la Camera di Commercio contaminare la città di Catanzaro con diverse opere d'arte - ha affermato Daniele Rossi - questa volta abbiamo scelto di fare diventare il palazzo dell'ente il protagonista di un'installazione artistica tanto colorata e affascinante, quanto ricca di significato. Questa iniziativa vuole quindi essere, da un lato, uno sprone ad una riflessione, così come lo stesso artista ci indica, ma anche, dall'altro, l'occasione di dare alla città un'ulteriore attrazione culturale che possa contribuire a renderla attrattiva. Sono felice che assieme alla Camera di commercio ed alla Fondazione Rocco Guglielmo a presentare questa iniziativa ci sia anche il Comune di Catanzaro".

"Cultura e Camera di commercio - ha detto Bruno Calvetta - sono un binomio su cui l'ente investe ormai da tempo. Da qualche anno le Camere di commercio sono investite istituzionalmente del compito di favorire e sostenere la diffusione della cultura, che non solo è al centro di diversi settori economicamente strategici per un Paese come l'Italia, ma è anche e soprattutto strumento di evoluzione sociale. La Camera di commercio di Catanzaro, allora, non può che guardare con particolare interesse alle iniziative di promozione culturale in quanto la ricaduta sociale ed economica che da esse si genera si traduce in sviluppo".

Secondo Rocco Guglielmo, "le 'Bandiere sbagliate' legano insieme più aspetti e sono occasione di confronto. Sono un gioco gioioso, ma soprattutto uno spunto di riflessione. E poi una connessione tra passato e presente, in un fil rouge dell'operosità che passa tra Grangia e Camera di commercio.

Giocare con forme e colori delle bandiere ci vuole portare ad una riflessione. L'arte, come sempre accade, non vuole dare risposte ma sollevare dubbi e in questo caso ci induce a ripensare ai simboli alla luce di nuovi valori che sono sconosciuti parlando di Patria e Nazione. L'idea di portare nuovamente per le vie della città l'arte, poi, come fatto negli anni scorsi sempre assieme alla Camera di commercio, ci permette di dare forma ad una funzione simbolica per elevare la coscienza civica, facendo abituare i cittadini a vivere nella quotidianità l'opera d'arte".

"La Camera di commercio - ha detto, infine, l'assessore Borelli - ha manifestato in questi anni grande attenzione alla cultura, con diversi tentativi di contaminazione del territorio, tanto apprezzati dai cittadini. Questa impostazione dev'essere un faro per l'Amministrazione comunale, che può utilizzare così la cultura come uno strumento di marketing territoriale perché ci si riappropri del territorio e si renda bello". (ANSA).