Banche:Bcc Mediocrati,in primo semestre 2022 utile 4 milioni

(ANSA) - RENDE, 02 AGO - Il Consiglio di amministrazione della Banca di credito cooperativo Mediocrati, la cui Direzione è a Rende, riunitosi sotto la presidenza di Nicola Paldino, ha approvato il Bilancio semestrale del 2022 che si chiude con un utile netto superiore ai 4 milioni di euro (4.009.263).

"Il brillante risultato - è detto in un comunicato - conferma la capacità reddituale dell'istituto e permetterà, alla fine dell'esercizio, di procedere ad un sostanzioso accantonamento a riserva legale. Al 30 giugno la banca operava con un attivo di un miliardo di euro, intermediando masse (raccolta+impieghi vivi) per un miliardo e mezzo. Il Patrimonio netto si attesta oltre i 56 milioni e mezzo. L'utile di fine semestre, considerati gli ulteriori margini di miglioramento, lascia intravvedere un risultato finale di tutto rispetto, il più alto dalla nascita di Mediocrati, avvenuta nel 1999 dalla strategica fusione di tre istituti 'in bonis ".

"La Bcc Mediocrati - è detto ancora nella nota - opera in provincia di Cosenza, con 27 filiali e 220 dipendenti. Numeri che ne fanno una delle maggiori banche dell'Italia meridionale aderenti al Gruppo bancario cooperativo Iccrea".

"Riprendiamo la marcia - dichiara il presidente Nicola Paldino -con un risultato semestrale che ci esalta e premia l'ottimo lavoro realizzato da tutta la struttura a beneficio della banca e di tutta la comunità, grazie anche al supporto della capogruppo Iccrea. La quota di utile prodotta, inoltre, che, come per tutte le banche di credito cooperativo non viene distribuita ai soci o agli amministratori, ci permette di proseguire nell'opera di irrobustimento patrimoniale, per rendere sempre più solida la struttura aziendale. La soddisfazione diventa doppia se consideriamo che questo risultato è stato ottenuto mentre la banca aumentava il sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese, confermando la sua vocazione economica di soggetto controcorrente". (ANSA).