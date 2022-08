Apprendistato: Cna plaude alla delibera della giunta

(ANSA) - BOLZANO, 02 AGO - "L'investimento sui giovani è un investimento sul futuro delle nostre aziende e dei nostri mestieri. Lo sanno bene gli imprenditori che scelgono di formare un apprendista, lo sa bene la politica. Ecco perché la scelta della Provincia di dare il via libera al premio per le imprese che accompagnano un apprendista nel suo percorso di formazione non può che essere accolta con favore dalla nostra associazione di categoria". Lo afferma Claudio Corrarati, presidente di Cna Trentino Alto Adige.

Tra i giovani, secondo il rapporto Mercato del lavoro news di maggio redatto dall'Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia di Bolzano, la quota degli occupati di età compresa tra i 15 ed i 24 anni è del 36,3%. Il traguardo fissato come traguardo per il 2024 dalla Provincia è il 42 per cento. Un ruolo particolarmente importante per l'occupazione giovanile è rivestito dal sistema di formazione professionale. Cna Trentino Alto Adige è convinta che ci si debba muovere su due binari paralleli. "Se da una parte infatti è importante incentivare le imprese che si dedicano alla formazione, dall'altra è decisivo migliorare l'attrattività dei mestieri dell'artigianato e offrire ai nostri giovani percorsi altamente qualificati che permettano loro di entrare nel mondo del lavoro di oggi", afferma il presidente Claudio Corrarati. (ANSA).