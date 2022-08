ANSA-FOCUS/Da ergastolo ostativo a delega fisco,impasse Senato

(di Simonetta Dezi) (ANSA) - ROMA, 02 AGO - Non c'è accordo tra i gruppi in Senato sui provvedimenti da concludere prima della pausa estiva, che stavolta coincide con la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre. Dalla delega fiscale all'ergastolo ostativo, in un crescendo di veti incrociati, si sta decidendo quali proposte di legge vedranno la luce e che saranno anche le mostrine da portare nella sfida per le urne. La presidente Casellati, preso atto dell'assenza di una possibile intesa sul calendario nella conferenza dei capigruppo, ha guadagnato tempo aggiornando la riunione a domattina.

L'input, arrivato dopo lo scioglimento delle Camere, a blindare l'attuazione del Recovery plan non è stato sufficiente come linea guida, dando inizio a un braccio di ferro nella corsa all'ultimo via libera. Approvati oggi il dl Semplificazione e il ddl Concorrenza (dove è stata stralciata la questione taxi perché divisiva), lo scoglio principale resta quello della delega fiscale, già approvata dalla Camera e fortemente voluta dal Governo. Ma i lavori rimangono bloccati in commissione Finanze, in attesa di avere un'indicazione dal calendario, riflesso di una spaccatura tra i gruppi: Lega, FdI, Upc contrari all'esame, favorevoli Pd e M5s mentre Iv e Fi esprimono perplessità per l'assenza di connessioni dirette con il PNRR.

Nella stessa commissione, in congiunta con la commissione Giustizia, anche il provvedmento sulla giustizia tributaria, che l'area dem vorrebbe vedere approvato, e che per ora rimane appeso in attesa di arrivare in l'Aula.

Sul fronte dell'ergastolo ostativo (già approvato alla Camera) invece questa mattina è partito il pressing da parte del Movimento 5 stelle. La capogruppo Mariolina Castellone chiede l'inserimento nel calendario d'Aula, "in ragione - spiega - della scadenza dell'8 novembre 2022 indicata dalla Consulta". Il presidete della commissione Giustizia Andrea Ostellari (Lega) punta l'indice sul leader dei 5s, Giuseppe Conte per la mancata approvazione e informa "domani, faremo una valutazione politica per capire se ci sono spazio e ampio consenso, da parte dei gruppi, per procedere anche alla trattazione in aula".

Tra i disegni di legge rimasti a un passo dal via libera dopo lo scioglimento delle Camere ci sono inoltre l'equo compenso (cavallo di battaglia di FdI a prima firma Meloni), la revisione dello strumento militare nazionale, il Rendiconto e Assestamento dello Stato, alcune Ratifiche di accordi internazionali, tra cui l'adesione alla NATO e un accordo Italia-Giappone. Intanto domattina alle 9.30 l'Assemblea inizia con l'esame del Rendiconto 2021 e Bilancio interno 2022 del Senato a seguire è prevista una nuova capigruppo nella speranza che nel fratempo si trovi un accordo. (ANSA).