S&P: Pmi Germania in contrazione a 49,3

MILANO, 01 AGO - L'indice tedesco dei responsabili degli acquisti di servizi (PMI) scivola in territorio di contrazione per la prima volta in oltre due anni per l'intensificarsi della flessione dei nuovi ordini. Lo evidenziano gli analisti di S&P. che lo registrano a 49,3 a luglio, in calo da 52 del mese prima e al di sotto della soglia di inalterabilità del 50 per la prima volta da giugno 2020.

"Guardando al futuro, i produttori hanno espresso pessimismo nei confronti delle prospettive per la produzione nei prossimi 12 mesi, citando preoccupazioni su inflazione elevata, domanda in calo, interruzioni nella catena di approvvigionamento, una potenziale crisi energetica e la prospettiva di recession" sottolineano gli analisti.