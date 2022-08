Lavoro:Confesercenti,bene ripresa ma autonomi ancora in calo

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "Segnali positivi dal fronte del lavoro, ma non per tutti", perché la dinamica positiva degli occupati "non coinvolge i lavoratori indipendenti, che invece perdono 27mila unità in un solo mese". Lo afferma Confesercenti secondo cui lo scenario "appare complessivamente positivo ma non senza incertezze". Preoccupa, ad esempio, "l'impoverimento del nostro tessuto economico causato dal costante calo dei lavoratori autonomi e delle micro e piccole imprese, che sembrano scontare più di tutti le incertezze di questi mesi. In questo quadro, riteniamo imprescindibile prolungare le misure fiscali volte a contenere la trasmissione dei prezzi internazionali sui prezzi nazionali. Bisogna fare il possibile per fermare l'inflazione, concretizzando rapidamente i sostegni alle famiglie e alle imprese già annunciati", conclude Confesercenti. (ANSA).