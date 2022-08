Lavoro: Unione consumatori, ottimi i dati Istat

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Quelli Istat sull'occupazione sono "dati ottimi e indubbiamente positivi. Evidentemente il caro bollette non ha mandato in tilt le imprese italiane e questo per due ragioni. Da un lato le misure del Governo Draghi sono servite a calmierare gli effetti dei prezzi impazziti di luce e gas. Dall'altro, purtroppo, le imprese hanno traslato sui consumatori finali gli effetti di quegli aumenti, risolvendo in tal modo ogni possibile problema. Da qui l'inflazione alle stelle": lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Ecco perché nel prossimo Dl aiuti bis la priorità del Governo deve essere quella di salvaguardare la capacità di spesa delle famiglie, che non potendo traslare su altri i rincari, sono le uniche a pagare per il momento lo scotto di questa emergenza. Quando, però, le famiglie saranno costrette a ridurre i consumi, anche le imprese andranno in crisi, dato che se le famiglie non acquistano, le imprese non vendono", conclude Dona. (ANSA).