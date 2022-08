Lavoro: Confcommercio, performance Italia sopra le attese

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "La crescita degli occupati a giugno conferma la vivacità del PIL del secondo trimestre dell'anno.

Resta, comunque, debole l'occupazione indipendente (-27mila unità su maggio) e, più in generale, permangono le fragilità prospettiche dello scenario internazionale che si rifletteranno in un forte rallentamento dell'attività economica e dei consumi nella seconda parte dell'anno. Tuttavia, è necessario rimarcare come le performance del sistema Italia si confermino ben al di sopra delle aspettative": questo il commento dell'Ufficio Studi Confcommercio ai dati Istat di oggi sull'occupazione. (ANSA).