Lavoro: Codacons, buoni i dati dell'Istat ma non bastano

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "I buoni dati Istat sul fronte del lavoro non bastano a cantar vittoria, e le questioni critiche sul piatto dell'economia italiana sono troppe, e troppo pesanti". Lo afferma il Codacons, commentando i dati Istat sull'occupazione. "Sbaglia chi si sofferma sui dati odierni per valutare lo stato di salute della nostra economia - spiega il presidente Carlo Rienzi - Inflazione e caro-bollette restano emergenze che, nei prossimi mesi e superato il periodo estivo, potrebbero manifestarsi in tutta la loro drammaticità. La buona performance dell'occupazione di giugno rischia di essere vanificata dal perdurare della crescita di prezzi e bollette, che produrrebbero una inevitabile riduzione dei consumi con effetti diretti su industria, imprese e mercato del lavoro".

"Per tale motivo l'ultimo atto del Governo deve essere l'addio ai bonus a pioggia, utilizzando le risorse per tagliare subito l'Iva sui beni primari come gli alimentari, in modo da determinare benefici diretti per milioni di famiglie", conclude Rienzi. (ANSA).