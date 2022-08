Inps: arriva anche la delega da remoto in videochiamata

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - L'Inps introduce la nuova modalità di conferimento della delega digitale da remoto attraverso il riconoscimento dell'identità del delegante in modalità web-meeting (e quindi in videochiamata, senza necessità di accesso fisico in sede). Lo annuncia l'Ente in una nota precisando che da oggi il nuovo servizio è attivo in sperimentazione. In tal modo si spiega: "l' Inps viene incontro alle richieste dei cittadini che desiderano gestire le deleghe dell'identità digitale senza recarsi nelle sedi e senza che il delegante abbia bisogno di Spid, Cns o Cie".

"Con il rilascio della delega Spid dal 1° ottobre 2021, l'Inps ha semplificato moltissimo la fruizione dei servizi online, consentendo l'accesso anche alle persone che non sono titolari dell'identità digitale" dichiara Vincenzo Caridi, direttore Generale dell'Istituto. "Oggi, con la modalità web-meeting, anche tutti coloro che si trovano in situazioni di fragilità - tali da non avere accesso ai servizi in rete e non poter recarsi presso le sedi dell'Istituto - potranno delegare familiari o altre persone di fiducia, direttamente da casa. (ANSA).