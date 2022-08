Giovani avvocati contro Amazon, 'svende professione legale'

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "Amazon mette in vendita, anzi svende, la professione legale. È notizia di oggi la nascita del primo avvocato digitale gratuito a portata di 'clic'. Questo ennesimo attacco alla dignità della categoria forense deve comportare un intervento immediato del Governo e dell'Antitrust per fermare questo scempio. Così si mette a rischio la tutela dei diritti dei cittadini che faranno affidamento su pareri di garanzia". Lo afferma il presidente dell' Aiga, l'Associazione dei giovani avvocati, Francesco Paolo Perchinunno. "Questa notizia è l'ennesima conferma di quanto sia urgente intervenire sulle professioni, a partire dalla legge sull'equo compenso per la quale auspichiamo che la capigruppo del Senato inserisca il disegno di legge tra gli affari correnti. La tecnologia deve essere un ausilio ai professionisti, ma non potrà mai sostituirsi all'avvocato", conclude il leader dei legali under45. (ANSA).