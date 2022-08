Fisco:Urraro (Lega),bonus padri separati è promessa mantenuta

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "Grazie al grande lavoro svolto da Matteo Salvini e dalla Lega, sono in arrivo aiuti per i padri separati. Pronto infatti il decreto attuativo che darà il via libera a un assegno che può arrivare fino a 800 euro al mese per la durata di un anno, per un importo complessivo di quasi 10 mila euro. Il sostegno è destinato a chi è tenuto a pagare gli alimenti e a che si è visto ridotta o sospesa la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020, per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.

Una notizia che accogliamo con grande soddisfazione, finalmente grazie alla Lega il grido di aiuto di tanti papà non è restato inascoltato. La dignità di un genitore, soprattutto se in difficoltà, è sacra".

Così in una nota il senatore della Lega Francesco Urraro.

(ANSA).