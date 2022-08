Fisco: Crippa, bonus padri separati fino a 800 euro al mese

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "In arrivo un aiuto concreto a sostegno dei genitori separati messi in crisi dalle conseguenze del Covid. Grazie all'impegno di Matteo Salvini, che lo ha fortemente voluto, sarà a loro disposizione un bonus fino a 800 euro al mese per pagare l'assegno di mantenimento, in caso di difficoltà economiche. Un altro ottimo risultato che smonta la tesi di chi sosteneva che le elezioni anticipate avrebbero fermato il lavoro di governo. La Lega non perde tempo in vuoti slogan preelettorali e dimostra di essere vicina al paese reale per risolverne le vere problematiche". Lo dichiara ilo deputato e vicesegretario della Lega Andrea Crippa. (ANSA).