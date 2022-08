Fisco: Bagnai bonus genitori separati è impegno rispettato

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "In arrivo il bonus per genitori separati, una norma proposta e fortemente voluta da Matteo Salvini, per aiutare padri separati o divorziati messi in crisi economicamente dalle conseguenze provocate dalla pandemia. Un prezioso strumento per le famiglie in difficoltà che permetterà loro di ricevere un aiuto fino a 800 euro. Si concretizza così un altro impegno di Salvini e della Lega, confermando la nostra serietà e il nostro pragmatismo, oltre il fatto che la buona politica non viene fermata dalle elezioni anticipate. Dalle parole ai fatti". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Alberto Bagnai, componente commissione Finanze a Palazzo Madama e responsabile dipartimento Economia del partito. (ANSA).