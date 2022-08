Borsa: Shanghai apre a -0,53%, Shenzhen a -0,27% su dati Pmi

(ANSA) - PECHINO, 01 AGO - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo scontando il dato sulla attività manifatturiera di luglio, diffuso ieri dall'Ufficio nazionale di statistica, risultato in contrazione a dispetto delle previsioni: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,53%, a 3.236,06 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,27%, scivolando a 2.175,31.

L'attività industriale si è contratta a sorpresa a luglio dopo essersi ripresa dall'allentamento dei lockdown anti-Covid: l'indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero (Pmi) è sceso a 49,0 (minimi ultimi tre mesi) da 50,2 di giugno, scivolando sotto quota 50 - soglia che separa la contrazione dalla crescita - e 50,4 di previsione degli analisti. Sui produttori pesano i prezzi elevati delle materie prime che comprimono i margini di profitto, mentre sull'export pendono i timori di una recessione globale. L'indice Pmi non manifatturiero di luglio è sceso a 53,8 da 54,7 di giugno, mentre quello composito, che include manifatturiero e servizi, è scivolato a 52,5 da 54,1.

Sull'outlook pesa la politica della 'tolleranza zero' al Covid. La città di Shenzhen, nel Guangdong, ha promesso di "mobilitare tutte le risorse" per frenare l'ondata di nuovo coronavirus, mentre la città portuale di Tianjin, alle porte di Pechino e sede di fabbriche collegate a Boeing e Volkswagen, ha varato misure restrittive per combattere i nuovi focolai.

Secondo World Economics, le restrizioni hanno avuto un impatto sul 41% delle aziende cinesi a luglio, malgrado il suo indice di fiducia delle imprese manifatturiere sia aumentato a 51,7 a luglio da 50,2 di giugno. (ANSA).