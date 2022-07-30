Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 211 SABATO 30 LUGLIO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:03

          Borsa: Europa in rialzo, luglio in rimbalzo

        2. 18:01

          illycaffè: nel semestre ricavi ed Ebitda in crescita

        3. 17:47

          Borsa: Milano chiude in rialzo spinta da trimestrali, +2,10%

        4. 16:59

          Lavoro: Inail, in 6 mesi 382mila infortuni e 463 morti

        5. 16:56

          Rfi: approvato progetto definitivo 'Ferrandina-Matera'

        6. 16:23

          Borsa: Milano allunga a +2,4%, spread a 221 punti

        7. 16:10

          Borsa: Wall Street apre positiva, Dj + 0,37

        8. 15:59

          Petrolio: in rialzo a New York a 99,79

        9. 15:58

          Borsa: Europa conferma rialzo, Milano +2,15%

        10. 13:33

          Borsa:Europa consolida rialzo, Milano (+2%) in vetta con il pil

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie