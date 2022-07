Lavoro: Cgia, 3,2 mln 'in nero' sono il 12,6% degli occupati (2)

(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - Ricordando che in alcuni settori - come l'agroalimentare, i trasporti, le costruzioni, la logistica e i servizi di cura - sono presenti fenomeni di sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali, in particolar modo contro cittadini stranieri, ma anche italiani, la Cgia sottolinea che "una parte, ancorché minoritaria, di chi lavora irregolarmente è costituita da persone molto 'intraprendenti' che ogni giorno si recano nelle abitazioni degli italiani a fare piccoli lavori di riparazione, di manutenzione o nel prestare servizi alla persona. Un esercito di 'invisibili' che non sono alle 'dipendenze' né di caporali né di imprenditori aguzzini ma, attrezzati di tutto punto, si spostano in maniera del tutto autonoma e indipendente, provocando danni economici spaventosi a chi esercita la professione regolarmente. Questi lavoratori irregolari sono in parte costituiti da pensionati, dopolavoristi, inattivi, disoccupati o persone in Cig che arrotondano le magre entrate con i proventi recuperati da queste attività illegali".

Cgia puntualizza infine che "buona parte dei settori più interessati dall'economia sommersa è anche quella dove le retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro sono ben al di sotto dei 9 euro lordi all'ora. La concorrenza sleale praticata dalle realtà che fanno un massiccio ricorso a lavoratori irregolari è fortissima. E' chiaro che una cosa non esclude l'altra, ma riteniamo che l'aumento delle retribuzioni possa essere ottenuto non solo per legge, ma anche attraverso uno sradicamento dell'economia sommersa, premiando, anche fiscalmente - conclude l'ufficio studi - quegli imprenditori che vogliono operare nell'economia regolare". (ANSA).