==Freni, ripresa va sostenuta, rivalutazione pensioni al 2%

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "La progressione del Pil, insieme all'ottimo andamento delle entrate fiscali, ci ha permesso di recuperare molte risorse finanziarie, e dimostra una volta di più che l'economia italiana, con la sua ossatura di piccole e medie imprese, è solida e reattiva. Ma non basta". Lo afferma il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, in una intervista al Messaggero, aggiungendo che "ci aspetta un autunno caldo: serve un cambio di passo, serve sostenere in modo più deciso la ripresa, servono riforme strutturali e sostenibili. Il nuovo governo, che mi auguro di centrodestra, avrà l'onore e l'onere di garantire il rilancio del Paese". In vista del nuovo decreto Aiuti, il sottosegretario all'Economia parla delle misure "semi-strutturali" in arrivo, "come il taglio dell'1% del cuneo fiscale per sei mesi per i redditi fino a 35 mila euro. Una misura molto importante". E per i pensionati, prosegue, "anticiperemo di tre mesi la rivalutazione degli assegni prevista per gennaio", che sarà "attorno al 2%. È una misura che permetterà di mettere denaro vero nelle tasche dei pensionati".

"Le misure cardine del decreto - afferma ancora Freni - saranno quelle che garantiranno per tutta l'estate lo sconto delle accise sulla benzina e lo sconto sulle bollette attraverso l'azzeramento degli oneri di sistema che pesano, e molto, sulle bollette degli italiani". Alla domanda se il taglio dell'Iva sia ancora possibile, "per quanto mi riguarda sì - risponde -. Si tratta di una misura molto flessibile, modulabile a seconda delle risorse disponibili. Si può, per esempio, azzerare solo su alcuni beni e per un tempo ridotto, uno o due mesi. Si può adattare bene alle esigenze del momento e costituisce un volano per la ripresa dei consumi. È un'ottima misura e mi batterò perché sia inserita nel decreto". (ANSA).