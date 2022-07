Dl aiuti: Cisl, rivalutazione pensioni al 2% segnale positivo

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "La decisione del Governo di anticipare a settembre l'applicazione della rivalutazione delle pensioni con l'attribuzione, a quanto si apprende, del 2%, è per noi una notizia positiva che risponde almeno in parte alle istanze che la settimana scorsa abbiamo presentato al Governo per tutelare i redditi dei pensionati, insieme a quelli dei lavoratori, per i quali si lavorerà sul miglioramento del cuneo fiscale". Lo dichiara il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga, in vista del nuovo decreto Aiuti.

L'anticipo di una parte della rivalutazione, sottolinea, "consentirà di rafforzare il potere di acquisto delle pensioni.

Il ruolo dei pensionati e delle pensionate è fondamentale per le famiglie italiane perchè oltre a contribuire al welfare informale delle famiglie, molto spesso sostengono figli e nipoti con il reddito che deriva dalle loro pensioni". Quindi, evidenzia ancora Ganga, "l'operazione sulla rivalutazione delle pensioni è un vantaggio per l'intera collettività e non solo per i pensionati. I dettagli tecnici dell'operazione ancora non li conosciamo ma siamo fiduciosi che prima dell'emanazione del decreto si terrà l'incontro tecnico con il Governo nel quale sarà possibile acquisire maggiori elementi di dettaglio sul nuovo decreto contro gli effetti del caro-prezzi". (ANSA).