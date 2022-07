Confcommercio: Sangalli,emergenza energia, rafforzare misure

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Il caro energia sta diventando l'emergenza prioritaria per le ripercussioni sulle imprese del terziario e sull'inflazione. Serve una risposta europea per contrastare questi rincari e introdurre un tetto al prezzo del gas. Ed è necessario che il Governo rinnovi e rafforzi i crediti d'imposta per le imprese non "energivore" e non "gasivore" e riduca gli oneri generali di sistema e le accise sui carburanti": così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sui dati relativi all'impatto del caro energia sulle imprese del terziario diffusi oggi dalla Confederazione. (ANSA).