Confcommercio: per i ristoranti +14mila euro spesa energia

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Per un ristorante medio la spesa in elettricità e gas è salita, in un anno, di 14mila euro. E' quanto stima l'Osservatorio Confcommercio Energia nell' analisi trimestrale realizzata in collaborazione con Nomisma Energia.

Nel confronto tra luglio 2021 e luglio 2022, la "bolletta annuale" di elettricità è aumentata considerevolmente per tutti i principali comparti del terziario: settore alberghiero (+55.000 euro), ristoranti (+8.000), bar (+4.000), negozi di generi alimentari (+18.000) e negozi non alimentari (+4.000).

Altrettanto significativi, sottolinea l'associazione, gli incrementi della spesa annua per il gas - sempre nel confronto tra luglio 2021 e luglio 2022 - sia per il settore alberghiero (+15.000) che per i ristoranti (+6.000). Anche i bar, i negozi di generi alimentari (e non) sono stati colpiti dal "caro gas", il cui rincaro annuale è pari a un valore che si aggira tra il +120% e il +130%. (ANSA).