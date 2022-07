Confcommercio: Calugi, urgente intervento su caro energia

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Le cifre presentate dal rapporto di Confcommercio sui costi dell'energia-raccontano alla perfezione le enormi difficoltà con cui si trovano a convivere centinaia di migliaia di imprenditori. Di fronte a questa situazione è quantomai urgente un intervento a tutela di imprese e consumatori". E' quanto sottolinea Roberto Calugi, Direttore generale di Fipe-Confcommercio in merito ai dati diffusi oggi dall'Osservatorio dell'associazione "L'attività forzatamente limitata oggi di un governo dimissionario rappresenta un grosso problema per le imprese per le quali la reiterazione dei bonus già adottati nel recente passato rischia di essere largamente insufficiente" ha aggiunto.

Nel complesso il costo è passato da 803 milioni di euro a 1,7 miliardi di euro per i bar e da 2,1 miliardi di euro a 4,7 miliardi di euro per i ristoranti. Complessivamente i pubblici esercizi si troveranno a sborsare 6,4 miliardi di euro rispetto ai 2,9 miliardi del 2021. (ANSA).