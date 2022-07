++ Confcommercio:per terziario raddoppia bolletta annua energia

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - La bolletta energetica del 2022, per le aziende del settore terziario, raddoppierà a 24 miliardi di euro contro gli 11 del 2021 nonostante una qualche stabilizzazione dei prezzi e un calo rispetto alle precedenti previsioni. E' quanto stima Confcommercio secondo cui "a luglio 2022, rispetto ad aprile, scende del 14% il prezzo delle offerte di elettricità pagato dal settore terziario, mentre è in lieve aumento il prezzo delle offerte del gas naturale (+3%)". Si tratta di valori comunque molto superiori al 2021. "Gli aumenti della spesa annuale arrivano a toccare punte del +122% per l'elettricità e del 154% per il gas" spiega. (ANSA).