Unicredit con Sace a supporto sviluppo green di Lamipel

(ANSA) - SANTA MARIA A MONTE (PISA), 29 LUG - UniCredit supporta i piani di sviluppo sostenibile di Lamipel, storica azienda di Santa Maria a Monte (Pisa) del settore conciario, con un finanziamento da 2 milioni di euro, assistito da garanzia di Sace. Si tratta di un Finanziamento futuro sostenibile, spiega una nota, soluzione studiata da UniCredit per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, finalizzato a supportare gli investimenti dell'azienda.

Il finanziamento è vincolato al raggiungimento di due obiettivi Esg che l'azienda si è impegnata a realizzare entro tre anni: iniziative di efficientamento energetico e di riduzione dell'impatto ambientale attraverso l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili o bioenergia, e l'adozione, tra le procedure interne, di una politica di approvvigionamento che integri considerazioni di carattere ambientale e che comprenda acquisti, trasporti e forniture energetiche. Gianluca Lami, ad Lamipel, sottolinea che l'azienda "è leader mondiale nel commercio di croste in wet-blue", "valorizzando la pelle in ogni suo aspetto e in diversi settori, l'attività di Lamipel è, da sempre, esempio di sostenibilità e il suo modello di business è basato sul concetto di economia circolare. Essere responsabili e sostenibili significa coniugare il business con l'attenzione al sociale, alla cultura e al contesto in cui si opera". Per Andrea Burchi, regional manager centro nord UniCredit, "grazie al piano Finanziamento futuro sostenibile garantiamo credito agevolato alle aziende del territorio che vogliono migliorare la sostenibilità del proprio business, contribuendo così a cogliere nuove opportunità di crescita. Si conferma così, in concreto, l'impegno di UniCredit a promuovere e sostenere lo sviluppo di un futuro economico più sostenibile". (ANSA).