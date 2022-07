Unibz, progetto di ricerca Agricompet per rafforzare le Pmi

(ANSA) - BOLZANO, 29 LUG - A causa dei mutamenti del mercato, anche le cooperative del settore vitivinicolo si trovano ad affrontare urgenti questioni di efficienza economica, possibili ristrutturazioni o addirittura fusioni. Il progetto di ricerca "Agricompet" mira a rafforzare la competitività delle Pmi del settore agroalimentare nell'area mediterranea. Un incontro di cooperative dell'Italia del Nord ha posto le basi per nuove strategie d'azione.

A metà luglio, nell'ambito del progetto Agricompet si è svolto a Verona, il primo evento del Solution Hub, il luogo d'incontro tra Università e mondo delle cantine sociali del Triveneto, cui partecipa anche unibz. Il gruppo di docenti universitari*e e cooperatori*trici che vi ha partecipato si è avvalso di un'innovativa metodologia mutuata dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston, basata su discussione in gruppo e giochi di ruolo, per far emergere le diverse sfide del mondo delle cantine sociali ed alcune delle soluzioni adottabili. Al workshop hanno partecipato cooperative di piccole dimensioni e una grande azienda veneta con 7.300 ettari coltivati: per questa ragione tutti*e i*le partecipanti hanno ritenuto l'incontro molto motivante.

Al progetto Agricompet partecipano ricercatori*trici e docenti della Libera Università di Bolzano (il prof. Günter Schamel, le ricercatrici Isabel Schäufele-Elbers e Giulia Gastaldello) e dell'Università di Verona (il prof. Angelo Zago e il ricercatore Umberto Nizza), oltre a rappresentanti delle cantine sociali di Bolzano, Trento, Treviso, Verona e Vicenza e ai responsabili delle aree Verona-Vicenza e Treviso-Padova di Confcooperative Veneto. Per raggiungere gli obiettivi del progetto e intensificare la collaborazione e il confronto tra le cooperative, si terranno ulteriori incontri di approfondimento nelle cantine partecipanti.