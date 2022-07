Siccità:Confcooperative Fvg,allarme raccolti e costi energia

(ANSA) - TRIESTE, 29 LUG - "La siccità colpirà pesantemente i raccolti del Fvg. Dalle prime stime effettuate da Confcooperative Fvg presso le cooperative agricole aderenti, si preannuncia un impatto particolarmente pesante nel settore cerealicolo (-40%), ma le ripercussioni rischiano di farsi sentire un po' in tutti i comparti della filiera agricola, aggravati dall'incremento dei costi energetici che sono a livelli critici da inizio anno". Lo riporta una nota della stessa Confcooperative Fvg secondo la quale sono previsti inoltre "un del 15% nel comparto frutta e del 20% in quello dell'uva".

La siccità colpisce soprattutto le aziende che "non hanno accesso alle aree irrigate dai Consorzi e devono affidarsi ai pozzi, con aggravo dei costi", dunque "è assolutamente necessario continuare a investire nelle tecnologie per l'irrigazione e negli investimenti per l'irrigazione", sostiene Venanzio Francescutti, presidente FedAgriPesca Fvg (131 cooperative associate), preoccupato anche per "l'impatto sul settore vino, dove si stima un calo del raccolto attorno al 20 per cento". (ANSA).