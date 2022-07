Rai: Confcommercio, nuovi studi buona notizia per Milano

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - "L'inizio dei lavori per i nuovi studi Rai negli spazi della vecchia Fiera di Milano al Portello è davvero una buona notizia per Milano e la Lombardia". Così il segretario generale di Confcommerico Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, ha commentato la notizia sui nuovi studi Rai in città che saranno pronti entro il 2025.

"Un'occasione per rafforzare il racconto di un territorio che cresce e guarda al futuro", ha concluso. (ANSA).