Professioni: Ente biologi, bando formazione in embriologia

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - L'Enpab, Ente di previdenza ed assistenza dei biologi liberi professionisti, lancia un bando per la selezione di 4 esponenti della categoria professonale per "una esperienza formativa sul campo per acquisire competenze nell'ambito della biologia della riproduzione umana, embriologia clinica, infertilità di coppia, fisiopatologia della riproduzione umana". L'attività, si legge sul sito della Cassa privata presieduta da Tiziana Stallone, "si svolgerà per un periodo di 6 mesi presso un centro Pma di Bologna" e ai 4 biologi selezionati verrà riconosciuto da parte dell'Enpab un rimborso forfettario. La domanda di partecipazione, che dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dall'Ente sul proprio sito internet www.enpab.it (dove si trovano tutte le informazioni sull'ìniziativa), dovrà essere inviata entro e non oltre il 16 settembre 2022. (ANSA).