Pmi: Abi, via libera da Commissione Ue a misure garanzia

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "La Commissione europea ha appena approvato le misure di garanzie gestite dal Fondo di garanzia Pmi, per sostenere le imprese colpite dalla crisi Russo-Ucraina, di cui all'art. 16 del Decreto Aiuti, nell'ambito di quanto previsto dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato il 23 marzo 2022 dalla Commissione europea". Lo comunica l'Abi in una circolare agli associati. "Tale autorizzazione - spiega l'Abi - fa seguito a quella concessa la scorsa settimana relativamente alle garanzie Sace, di cui all'art. 15 del Decreto Aiuti". Inoltre l'Abi segnala che la Commissione Ue ha approvato anche le misure gestite dall'Ismea per il settore agricolo, di cui all'art. 20 del Decreto Aiuti. Nei giorni scorsi il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, e il direttore generale, Giovanni Sabatini, avevano sollecitato le istituzioni, europee e italiane per tempestive autorizzazioni, ora pervenute. Con le autorizzazioni della Commissione europea diventano così pienamente operative anche le garanzie previste dall'art. 16 e dall'art. 20 del Decreto Aiuti. Mentre si attende quella relativa all'art. 17 del Decreto Aiuti. (ANSA).