Pil: Istat, fase espansiva prosegue, in accelerazione

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "La fase espansiva del Pil prosegue pertanto per il sesto trimestre consecutivo, in accelerazione rispetto al primo trimestre dell'anno, quando la crescita era risultata lievemente positiva". Lo spiega l'Istat commentando la stima preliminare sul Pil nel secondo trimestre (+1% in termini congiunturali e +4,6% in termini tendenziali). "Come sempre, si rimarca la natura provvisoria di questa stima, che riflette dal lato della produzione un calo dell'agricoltura e una crescita sia nell'industria sia nei servizi. Un contributo positivo alla crescita - precisa l'Istat - è derivato dalla componente nazionale, mentre la componente estera netta ha generato un apporto negativo"- (ANSA).