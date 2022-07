Migranti: Camera commercio Crotone attiva sportello Futurae

(ANSA) - CATANZARO, 29 LUG - Sarà attivo da lunedì 1 agosto 2022 lo Sportello informativo relativo al progetto Futurae - Imprenditoria di migranti gestito da Sabir su delega della Camera di commercio di Crotone. Il progetto Futurae - Imprenditoria di migranti è un'iniziativa di Unioncamere e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, finanziata dal Fondo Nazionale Politiche Migratorie 2018, a cui la Camera di commercio ha aderito. Il progetto è finalizzato a sostenere la creazione, lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria migrante.

L'iniziativa, è scritto in una nota, "si sviluppa sul principio di integrazione socio-lavorativa degli immigrati, sottolineando l'importanza di assicurare ai cittadini di paesi terzi la possibilità di dare il proprio contributo economico e sociale alla comunità ospitante con l'obiettivo di una crescita economica duratura. I destinatari diretti sono persone con background migratorio, comprese le seconde generazioni, senza limiti di età, anche occupate, regolarmente presenti in Italia e motivate ad un percorso imprenditoriale e di auto-impiego".

Il progetto prevede attività di informazione per aspiranti imprenditori e imprenditrici con background migratorio; selezione dei futuri imprenditori, di cui almeno il 60% migranti di prima e seconda generazione, con l'inclinazione all'imprenditorialità per interventi di orientamento e valutazione della propensione imprenditoriale personale; erogazione di servizi di formazione mirati a migliorare le conoscenze e le competenze operative e manageriali per la realizzazione dei progetti imprenditoriali (inclusa la conoscenza dei prodotti finanziari disponibili); assistenza alla predisposizione dei business plan; fase di accompagnamento al credito; sostegno alla creazione di nuove aziende a titolarità migrante/titolarità mista o seconde generazioni.

Tutte le attività saranno gratuite per i partecipanti in quanto finanziate dal Fondo Politiche Nazionale Politiche Migratorie 2018.

Lo sportello informativo gestito dall'associazione Sabir e sito in via Pietro Raimondi, 14 Crotone è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

"Grazie al progetto Futurae e al coinvolgimento degli stranieri con aspirazioni imprenditoriali potremo dare un doppio input di sviluppo al territorio - è il commento del commissario straordinario della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese - da un lato riprendere e valorizzare le attività produttive tradizionali, come ad esempio l'artigianato artistico, e, contestualmente, dare nuova linfa a tutti quei borghi dell'entroterra che si stanno spopolando e che, invece, potrebbero rivivere grazie a tali nuove attività, a tal proposito sarebbe utile se anche le Amministrazioni comunali rendessero disponibili a condizioni agevolate locali ed abitazioni ad uso degli aspiranti imprenditori aderenti al progetto".

"Abbiamo aderito con interesse all'iniziativa della Camera di commercio perché perfettamente in linea con l'attività già svolta da Sabir - sono le parole della Presidente di Sabir Manuelita Scigliano - Da lunedì al consueto servizio informativo che già svolgiamo aggiungeremo anche una preziosa attività volta a favorire la creazione di impresa. Stiamo già organizzando due giornate di orientamento, di cui una da calendarizzare nella fine di agosto, per presentare meglio le attività e il programma dei corsi di formazione. Nel frattempo, in collaborazione con la Camera di commercio di Crotone, siamo già operativi per sottoporre agli interessati il test di autoimprenditorialità e per l'elaborazione del business plan, nonché per qualsiasi altra informazione". (ANSA).