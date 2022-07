Made in Italy: Centinaio, P. Chigi difenda con Mipaaf le Dop

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Palazzo Chigi collabori con il Mipaaf per difendere il Made in Italy perché in gioco c'è tutto il sistema delle nostre denominazioni, a partire dal Prosecco".

Lo ricordano in una nota congiunta il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio e la deputata della Lega Benedetta Fiorini, a proposito della mancata risposta alle lettere inviate dal Mipaaf al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Roberto Garofoli per valutare l'avvio di un ricorso diretto alla Corte di Giustizia Ue.

"Da mesi abbiamo sollecitato a più riprese un intervento di Palazzo Chigi sulla delicata questione dell'Aceto balsamico e la necessità della tutela in sede europea della denominazione - spiegano i due parlamentari - che non è soltanto un'eccellenza conosciuta e molto apprezzata nel mondo ma un simbolo di tutto il Made in Italy. Se si cede sull'aceto balsamico, si scardina l'intero sistema delle denominazioni in Italia e in Ue, a partire dal Prosecco, e l'Europa contraddice le politiche che ha portato avanti per decenni". (ANSA).