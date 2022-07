Lavoro: Inail, in 6 mesi 382mila infortuni e 463 morti (2)

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail entro lo scorso mese di giugno sono state 382.288, in aumento del 43,3% rispetto alle 266.804 dei primi sei mesi del 2021 (+56,1% rispetto alle 244.896 del periodo gennaio-giugno 2020 e +18,1% rispetto alle 323.831 del periodo gennaio-giugno 2019).

In aumento sia i casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 234.739 del 2021 ai 340.784 del 2022 (+45,2%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto casa-lavoro, che hanno fatto registrare un aumento del 29,4%, da 32.065 a 41.504.

Nello scorso mese di giugno il numero degli infortuni sul lavoro denunciati ha segnato un +40,5% nella gestione Industria e servizi (dai 223.162 casi del 2021 ai 313.474 del 2022), un -2,6% in Agricoltura (da 12.950 a 12.612) e un +83,1% nel Conto Stato (da 30.692 a 56.202).

Nel complesso riguarda sia la componente femminile, che registra un incremento del 66,8% (da 98.952 a 165.055 denunce), sia quella maschile, in aumento del 29,4% (da 167.852 a 217.233). L'incremento ha interessato sia i lavoratori italiani (+46,1%), sia quelli extracomunitari (+31,6%) e comunitari (+24,5%). Dall'analisi per classi di età emergono aumenti generalizzati in tutte le fasce. Quasi la metà dei casi confluisce nella classe 40-59 anni.

Per quanto riguarda i casi mortali, le denunce presentate all'Istituto entro giugno sono state 463, ovvero 75 in meno rispetto alle 538 registrate nei primi sei mesi del 2021 (-13,9%). Il calo è di 107 casi rispetto al periodo gennaio-giugno 2020 (570 decessi) e di 19 rispetto al periodo gennaio-giugno 2019 (482 decessi). Pur nella provvisorietà dei numeri, sottolinea l'Inail, l'incremento annuo per i primi sei mesi del 2022 riguarda solo i casi in itinere, passati da 94 a 121, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono scesi da 444 a 342. La flessione ha riguardato sia l'Industria e servizi (da 447 a 388 denunce), sia l'Agricoltura (da 58 a 57) e il Conto Stato (da 33 a 18).

Il calo rilevato tra i primi sei mesi del 2021 e 2022 è legato solo alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 487 a 408, mentre quella femminile sale da 51 a 55 casi. In diminuzione le denunce dei lavoratori italiani (da 463 a 378 decessi), in aumento quelle dei comunitari (da 17 a 25) e degli extracomunitari (da 58 a 60). Da segnalare gli aumenti dei casi mortali tra i 25-44enni (da 109 a 136 casi) e i decrementi tra gli over 44 anni (da 407 a 305).

Le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail nei primi sei mesi del 2022 sono state 31.085, in aumento di 2.230 casi (+7,7%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, del sistema nervoso e dell'orecchio continuano a rappresentare le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dai tumori e dalle malattie del sistema respiratorio. (ANSA).