Industria: Istat,prezzi produzione giugno +1%,+34,1% su anno (2)

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Nel trimestre aprile-giugno 2022, rispetto ai tre mesi precedenti, i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 3,7% (+3,5% mercato interno, +4,4% mercato estero).

A giugno 2022 si rilevano incrementi tendenziali per tutti i settori del comparto manifatturiero su tutti e tre mercati di riferimento; i più marcati riguardano coke e prodotti petroliferi raffinati (+55,8% mercato interno, +13,5% area euro, +53,0% area non euro), prodotti chimici (+23,6% mercato interno, +23,9% area euro, +29,8% area non euro), metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+21,7% mercato interno, +29,2% area euro, +24,6% area non euro), e industria del legno, della carta e stampa (+19,3% mercato interno, +26,1% area euro, +19,2% area non euro). Molto sostenuta anche la crescita dei prezzi per industrie alimentari, bevande e tabacco (+14,4% mercato interno, +13,2% area euro, +11,1% area non euro).

"A giugno -commenta l'Istat - dopo gli incrementi più contenuti dei due mesi precedenti, la crescita congiunturale dei prezzi alla produzione dell'industria si rafforza lievemente. La crescita su base annua resta molto sostenuta ma segna, per il secondo mese consecutivo, un lieve rallentamento, cui contribuiscono in particolare le dinamiche dei prezzi sul mercato interno, dove si registrano moderate decelerazioni per tutti i raggruppamenti, a esclusione dei beni di consumo non durevoli. Nel comparto manifatturiero, si segnala la forte accelerazione dei prezzi di coke e prodotti petroliferi raffinati e il deciso rallentamento di quelli di metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo, questi ultimi in calo su base mensile per la prima volta dopo 18 mesi consecutivi di rialzi". (ANSA).