Equo compenso: ProfessionItaliane, varare disegno di legge

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Le professioni italiane, aderenti al Comitato unitario delle professioni e alla Rete professioni tecniche, ribadiscono la necessità di approvare, prima della fine della legislatura, il testo sull'equo compenso, come richiesto in diverse note inviate alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, al presidente della Commissione Giustizia) del Senato Andrea Ostellari e ai presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato.

ProfessionItaliane, recita una nota, "è stata, nella passata legislatura, tra i promotori di importanti iniziative, tra cui una manifestazione nel novembre 2017 al teatro Brancaccio in Roma, con la partecipazione dei partiti presenti in Parlamento, che consentirono, nel dicembre di quell'anno, l'approvazione della prima normativa sull'equo compenso per i professionisti", che "necessitava di modifiche significative. Quindi, nella nuova Legislatura furono presentati disegni di legge, dopo un iter lungo e complesso, si sono concretizzati nel testo approvato dalla Camera e dalla Commissione Giustizia del Senato, ora all'attenzione dell'Aula del Senato", si evidenzia. Allo stato attuale, si "ritiene sia prioritaria ed indispensabile l'approvazione definitiva del provvedimento nella stesura attuale senza modifiche, dato che ulteriori discussioni porterebbero quasi certamente alla decadenza del provvedimento.

I professionisti italiani attendono da troppo tempo l'approvazione di un testo organico e completo sulla materia, per cui non possono permettersi di perdere questa irrinunciabile occasione. Gli ulteriori miglioramenti - va avanti la nota - potranno essere apportate in occasione della formulazione di futuri provvedimenti legislativi. In conclusione, ProfessionItaliane chiede la rapida approvazione, prima della fine delle legislatura, del testo già approvato in sede redigente in Commissione Giustizia". (ANSA).