Elezioni: Tajani, soldi per aumento pensioni recuperati dal Rdc

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Stipendi e pensioni non permettono a tante famiglie di arrivare a fine del mese. Recuperando soldi dal Reddito di cittadinanza, che all'inizio era basato su un principio giusto ma che è stato applicato malissimo, si possono trovare fondi per aumentare le pensioni minime e quelle dei disabili, per tagliare il cuneo fiscale, cioè le tasse alle imprese, e permettere agli imprenditori di mettere più soldi nelle buste paga". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti fuori dalla Camera.

"Queste sono le cose che interessano agli italiani, queste saranno parte integrante del nostro programma - ha aggiunto -, oltre alle battaglie per ambiente, per una politica estera che guardi all'Europa, a una difesa comune europea, per eliminare il principio unanimità in consiglio europeo che blocca l'Europa".

